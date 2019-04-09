花蓮近來溫度攀升，小黑蚊也越來越多，花蓮市加強噴藥消毒。（許家寧攝）

天氣漸熱，有花蓮「特產」之稱的小黑蚊提前肆虐，連假期間不少遊花民眾手腳被叮得滿是包，直呼這是花蓮「特慘」，門諾醫院指出，一名小學4年級男童因被小黑蚊叮咬難耐奇癢，抓破皮造成感染送醫，險些引發蜂窩性組織炎，提醒民眾可先冰敷或沖冷水止癢。

小黑蚊今年提早出現，不少到花蓮遊玩的觀光客才剛踏出火車站，隨即成為小黑蚊熱情叮咬，站在草地上不到5分鐘，手臂、大腿就出現數隻正在吸血的小黑蚊，10歲的洪姓男童小腿被叮成了紅豆冰，雙手也因為過度的抓癢而造成紅腫發炎送醫。

經醫師診治，所幸未引發蜂窩性組織炎。門諾醫院家醫科醫師黃繩龍表示，天氣越來越熱，小黑蚊也越來越多，俗稱黑微仔的小黑蚊為「台灣鋏蠓」是一種吸血昆蟲，並非蚊子，不若蚊子大，也不會聽到蚊子的嗡嗡聲，等到發現時已經皮膚發癢、紅腫。

醫師提醒，雖然被小黑蚊叮咬奇癢無比，但千萬不要持續搔抓，否則抓破了皮造成感染，嚴重還可能引起蜂窩性組織炎。因此，民眾一旦被叮咬，可先以水打溼患部止癢，同時可防止小黑蚊再度停留，另外也可用冰塊冰敷、塗抹薄荷油等涼涼藥膏暫時止癢。

黃繩龍表示，由於每個人的體質不同，被叮咬後的反應也不一，一般小黑蚊叮咬的症狀，大概會持續一星期左右，但如出現嚴重的癢及腫痛狀況，或是抓破皮造成感染以及嚴重的過敏反應，就應儘快就醫，避免細菌感染引發蜂窩性組織炎或是留下疤痕。

(中時 )