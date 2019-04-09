苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖徒步進香及北港朝天宮遶境祈福活動，分別將於11日與23日在北港鎮登場，北港警分局為因應屆時的大量人、車潮湧入，9日召集各單位主管及邀請宮廟人員召開遶境活動協調會，呼籲民眾尋求宗教寄託，不要有脫序違犯法規等非理性行為。

白沙屯媽鑾轎預計於11日上午抵達北港鎮，緊接著23、24日北港朝天宮舉辦遶境活動，為防止非理性引發的暴力衝突及避免陣頭鬥毆、青少年聚眾滋事，警方9日邀集各宮廟相關人員召開活動協調會，並與廟宇簽訂防制公約，宣示警方嚴正執法決心。

北港警分局長廖志明表示，白沙屯媽祖徒步進香信徒多達5萬人以上，加上途中加入的信眾，預計到達北港鎮可能突破7萬人，沿線及周邊道路交通勢必壅塞，警方為防範陣頭聚眾鬥毆發生及彈性實施交管制，已規畫多項方案。

廖志明指出，為確保今年進香及遶境活動順利進行，已要求警分局業務單位與偵查隊規畫防制脫序行為處置腹案，並針對行進路線易鬧事地段及路口實施嚴密警力部署，預防聚眾鬧事案件發生，展現警方執法決心。

此外，針對往年易推擠衝突地點，警方也透過刑事系統分頭約制告誡陣頭人士，並規畫優勢警力嚴防衝突發生，對進香、遶境活動中意圖滋事分子，將會展示強勢執法作為，也會不假情面全力排除，對藉故鬧事鬥毆者，更將依法嚴懲不貸。

(中時 )