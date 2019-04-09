杜豐勝樸實、工作認真又愛鄉，鄉親肯定。（沈揮勝攝）

9日清晨的投131縣道仙楂腳路段，邊坡上方1棵幹身已腐朽的三斗石櫟搖搖欲墜，魚池鄉金龍山管理員杜豐勝路過發現，立即停車、擺置警示錐、架梯，將危木處理妥當。他說，車上就有工具，不願見有人車被砸受害，愛家鄉從自己作起，不要什麼都等公家處理。

63歲的杜豐勝兒女都已成家，有4個內、外孫；雖是已經當阿公、理應享清福的年紀，但因他工作認真、熟悉山林生態，魚池鄉公所借重他的長才，請他擔任金龍山公共造產與造林管理員，幾年來他熱心公益，只要有空就上山巡邏，檢查林道的燈光照明，維護遊客安全。

由於工作屬性比較機動，再加上超強的觀察力，最近4、5年來，光是通報處理金龍山上及周邊聚落、林緣的虎頭蜂巢，就超過50個，有效避免群蜂攻擊事故的發生，確保鄉親、觀光客旅遊與踏青的安全。

投131號道路，行經金龍山下，他每次上班巡山前，也都會認真留意路面、路旁是否有異樣？尤其溝岸或邊坡坍塌、路面的窟窿，或是腐朽枯木，都直接會影響路過人車安全，只要有立即性風險，他一定立刻處理。

投131號道路是縣道，不是鄉公所權責，但基於同理心、懷抱著愛故鄉情懷，杜豐勝「捨我其誰」？他說，危機先解再說，別等傷到人再來後悔。

(中時 )