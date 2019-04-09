玉里高寮阿婆發現鐵門故障，當地唯一鐵工過世多年，獨自走10里路求援被警方發現上前關懷。（許家寧翻攝）

花蓮玉里鎮高寮社區1名獨居的廖姓阿婆，外出時發現家中鐵捲門「卡卡的」，當地唯一的鐵工又去世多年，阿婆於是走往10公里外鎮上求援，才走到高寮大橋就被警方發現，對鐵門小有研究的員警自告奮勇協助，發現原來是鳥巢卡在捲軸上造成鐵門故障無法拉下，讓阿婆少跑一趟路。

秀姑巒溪東側的玉里鎮河東地區，對外只有高寮大橋與玉里大橋，交通相當不便，玉里警方指出，1名80歲的廖姓阿婆，一早獨自走在高寮大橋匆匆往鎮上方向行走，引起在橋端執行路檢的大禹派出所長彭國成疑竇，於是上前攀談關心。

獨居在高寮的阿婆娓娓道出，因為子女皆在北部上班，原本準備周日要去北部探望小孩，把家中鐵捲門拉下上鎖時，卻發現鐵捲門故障無法拉下，家裡也沒有其他鐵工的電話，也不好意思拜託別人，只好自己徒步至玉里鎮上找尋鐵工師父前來修理。

彭國成了解狀況後，勸說阿婆因適逢星期日，大多鐵工廠皆休息未營業，走到鎮上可能會撲空，不過看阿婆臉上憂心鐵門沒鎖不安全，於是二話不說以巡邏車先將阿婆載返家，員警並找來梯子協助阿婆查看鐵捲門無法降下原因。

員警廖國成爬至鐵捲門上方查看，發現原來是麻雀在鐵捲門上方捲軸內築巢，造成鐵門故障，花費了一段時間清除鳥巢後，鐵捲門順利恢復升降，長者看到心心念念的鐵捲門復原後，頻頻地向警方道謝，非常感謝警察熱心的幫忙。

(中時 )