孫立人寫給清嚴法師的書法及將在沐春堂拍賣。(戴忠仁提供)

清嚴法師是台灣第二位以全身舍利保存下來的肉身菩薩。(戴忠仁提供)

孫立人將軍是早期國軍將領中極少數留美並立戰功者，也是現代史上除張學良外被軟禁最久的軍政要員。孫立人寫過一些書法送人，而資深主播戴忠仁發現了一張罕見孫立人的書法即將出現在台北拍賣，戴忠仁說，這是已知資料中唯一一件孫立人為高僧所寫的書法出現於市面。

這件作品的釋文為「定慧之理譬如明珠在盤，盤不動而珠光圓照滿月。臨沼沼既澄而月影洞分，體此存心道在此矣」款識：清嚴法師。孫立人。鈐印：立人翰墨(朱)、廬江孫氏(白)。戴忠仁說，他看到這件作品十分訝異，因為釋清嚴法師（1924-1970），是台灣第二位以全身舍利保存下來的肉身菩薩，他的金身現在還供奉在新店海藏寺。過去從不知孫立人將軍和清嚴法師有密切互動。

孫立人書法拍品的局部特寫。(戴忠仁提供)

孫立人書法拍品的局部特寫。(戴忠仁提供)

所謂「孫立人兵變案」發生在民國44年，而清嚴法師是于民國43年才到台灣定居弘法，從書法的內容，和運筆的火氣與勁道判斷，這張作品應該是在孫立人被捲入匪諜案前所做，也就1955年5月前所寫給清嚴法師的。距今超過64個年頭了。

孫立人家族和佛教淵源最深者是孫立人的夫人(第二任妻子)張清揚女士，在國府剛遷台時，張清揚為當時的台灣的佛教界做出不少貢獻，連當時大藏經的印製龐大費用都是她張羅捐獻的。佛光山星雲法師等百位僧侶剛剛抵台後不久，被當成匪諜關進倉庫，也是張清揚等人奔走救出的。

在孫立人被軟禁於台中向上路時，星雲大師不畏惹禍的危險，還經常去探望孫將軍。張清楊女士過世時，把中和的住處捐給了佛光山，作為弘法教育基金。但外界幾乎不知孫立人將軍和清嚴法師有過淵源，也許也是張清楊女士的因緣。

戴忠仁有些傷感的表示，清嚴法師在現代佛教史上有其重要地位，孫立人將軍的生平更是兩岸都關注的焦點，但這一張罕見書法是被當成廢棄物，資源回收而流出，再輾轉被送到拍賣場。

戴忠仁說，也許是佛的另一種安排，才會讓大家有機會再看到這已經塵封一甲子的作品。這張孫立人書法將於4月13號在台北華山文創園區展出，並於4月14號(日)在沐春堂公開拍賣。

(中時電子報)