桃園市長鄭文燦9日前往復興區羅浮國小，出席「桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程」開工動土典禮，該工程為中央核列的「前瞻基礎建設全國水環境改善計畫」，總經費達1億8356萬元，規畫於左右岸分別設置羅浮及義盛2個地區的水資源回收中心，採地下化及淨化再生水循環再利用設計，預計2021年6月竣工。

市府照顧原鄉生活、積極建設復興區，開工典禮所在的羅浮國小校地，將打造成為桃園第一所原住民族實驗高中羅浮校區，結合國小、國中及高中，從1年級到12年級的完全中學，完成規畫設計後，預計於2019年正式動工，投資更多教育資源，培養更多原住民族孩童。

水務局長劉振宇表示，「桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程」規畫大漢溪左右岸分別規畫羅浮及義盛2個地區的水資源回收中心，讓「水資源回收中心」、「管線」和「用戶接管」三項工程一次到位。

劉振宇解釋，水資源回收中心採地下化設計，下部規畫有「去氮除磷」及「紫外線消毒」等污水處理單元，上部設計則採多層次綠化花園、融入原住民圖騰，完工後，羅浮水資中心每日將可處理污水量350噸、義盛水資中心每日將可處理污水量170噸，妥善處理污水，守護石門水庫水質。

(中時 )