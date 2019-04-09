信義鄉農會梅子夢工廠脆梅製作，青梅果的清洗與篩選。（沈揮勝攝）

黃熟的梅果用以製作Q梅或軟梅。（沈揮勝攝）

3月底到5月初是青梅採收季節，信義鄉農會梅子夢工廠8日下午啟動梅果採購機制，擬收購300公噸，但首日進貨量僅900公斤，與預期有落差；9日上午，今年的量產脆梅開工，但因果實熟度不均，挑選費時耗工增添成本，脆梅總生產量要達到20公噸的期望值恐不容易。

梅子夢工廠廠長張志雄說，這季青梅產量受到去年底入冬長旱及暖冬打亂花期，梅果產量大減，僅為以往年均穫量的3分之1，且因果期不同步，摘採與篩選很費事，需依據不同熟度作不同的分類利用，廠區每天加聘5名臨時人員幫忙挑選，增加不少成本負擔。

去年梅子夢工廠共收購400公噸製作脆梅、Q梅或梅精，但今年量少價昂暫定300公噸，不過從首日交貨量來看，能達到200至250公噸已算不錯！尤其尚未黃熟、適合製作脆梅的青梅果更是量少價昂，26mm的M尺寸首日交易價為50至55元，比去年貴5到10元。

農會共同運銷比梅子夢工廠價購早約10天開市。副廠長陳俊宏指出，從上月底開拍以來，L尺寸以上的A級、AA級，拍賣價多在每公斤百元以上，最高價曾達到160元；M到L尺寸則維持在70到95元之間，也比去年的60到65元高出很多。

陳俊宏表示，今年製梅成本與往年相較，至少高出3成以上；但農會總希望農民受益、賺取合理利潤，梅子夢工廠所增加的成本，將自行吸收。

(中時 )