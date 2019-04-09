北區水資源局大草坪白流蘇盛開，不少民眾搶在花季結束前賞花拍照。（邱立雅攝）

北區水資源局大草坪環境幽雅舒適，加上近日流蘇樹開花，吸引民眾前來遊憩賞花。（邱立雅攝）

有「四月雪」之稱的白流蘇正值花季，水利署北區水資源局前方大草坪上白流蘇盛開，吸引大批民眾駐足觀賞，甚至連假過後的平日，也湧入不少賞花民眾。北水資源局表示，目前流蘇花陸續綻放，想賞花的民眾務必把握時間前來觀賞。

提到白流蘇，不少人會聯想到張愛玲的作品「傾城之戀」，小說女主角白流蘇為愛賭一生的故事讓人揪心，不過在愛花人的心中，則是每年4月盛開的白色流蘇花，而北水局前方草坪種有12棵白流蘇，每年花季期間總吸引大批民眾前來賞花陶冶性情。

北區水資源局副局長張庭華表示，近幾年來由於暖冬的關係，較少一次全數盛開的情況，今年甚至2月就有流蘇花開始綻放，到現在4樂了還有幾棵還未開花，所以民眾還是有機會前來觀賞潔白素雅的流蘇花，只是盛開的流蘇花最怕碰到雨天，因為很快會謝，幸虧近幾日天氣還不錯，花況也維持良好。

清明連假期間，水利署北區水資源局前方大草坪日日擠爆賞花人，由於流蘇花雅致迷人，每當花季期間，流蘇花樹陸續綻放時甚是美麗，平日除了民眾賞花野餐之外，也有不少攝影愛好者也來捕捉流蘇花之美。

(中時 )