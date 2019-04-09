蠟筆藝術家Peno alcohol以第五市場週邊的老台中、美術館五權街區附近的設計小店以及BRT 300作為藝術視覺及旅遊提案。（馮惠宜攝）

5樓則由藝術家周淑秋以各種場景出現的傘，搭配插畫家吳則萱畫作。（馮惠宜攝）

台中大毅老爺行旅運用飯店獨有的美學展示空間，與多位藝術家及設計職人共同合作，透過展覽的形式向旅人提出了一個「超越五感的旅遊提案」，藉由藝術創作的角度讓打開旅人的感官，並循著這次遊程提案路線，直接實地遊歷，領會台中美好風情。

台中大毅老爺行旅自即日起至8月31日推出全新展覽主題「超越五感的旅遊提案」，與在地藝術家合作將台中中風土人事物以不同形態打開五感雷達，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺到味覺重新認識、探索及品味台中。

其中蠟筆藝術家Peno alcohol於2樓到4樓以第五市場週邊的老台中、美術館五權街區附近的設計小店以及BRT 300作為藝術視覺及旅遊提案。

5樓則由藝術家周淑秋以台中是個傘的城市為發想，並搭配假日插畫家吳則萱的畫作，用聽覺和視覺，讓各種場景會出現的傘，訴說生活故事的美好點滴。

6樓請來羊號角Piper將時間以有機的植物來表現，並以幾何框架搭配城市的色彩與物件，讓視覺和觸覺表現台中新舊交融的城市特色。假日插畫家吳則萱在7樓用插畫搭配著台中的關鍵字文案，激發旅人共鳴。

嗅覺部分乃與氣味圖書館合作，以台中的川、山、城三個主題創作，將這城市人文累積的生活與記憶中各式氣味調製出來，用氣味提領旅人對台中的回憶線索。

融入台中著名漆藝工藝的9F，為藝術家賴信佑以「漆土變塗」的概念發揮，用視覺和觸覺與觀眾互動。

至於10到12樓為藝術家BOUNCE以不同時間點的美麗台中，搭配不同音樂，呈現出「台中小旅行．享受每個時刻」的意象。

(中時 )