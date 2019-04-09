財政部發布高銀董座張雲鵬，接任華南金控董事長，高雄市長韓國瑜認為時機不適當，並指示副市長洪東煒與高銀董事長張雲鵬溝通，9日傍晚出現轉機，張雲鵬向財政部說明，並要求讓他在4月25日，前往高市議會參加慶富專案報告之後，再於26日接任華南金控董事長職務，財政部長蘇建榮已經同意張雲鵬延後就任新職，此一重大金融人事案，終於在韓國瑜出訪美國的首日，劃下完美句點。

據指出，高雄市長韓國瑜表明高銀董事長張雲鵬此時辭職，接任華南金董事長，時機並不適當之後，8日指示副市長洪東煒與高銀董事長張雲鵬溝通，洪東煒已於9日下午前往高銀，與張雲鵬會面。

洪東煒向張雲鵬表示，他是受市長韓國瑜指示，前來表達關心，並不會為難張雲鵬，但，還是希望張雲鵬能夠在4月25日，前往高雄市議會參加慶富專案報告之後，再離開。

洪東煒希望張雲鵬能夠跟財政部溝通，表達高雄市政府的想法，高銀董事長張雲鵬受訪時證實，他與高雄副市長洪東煒會面之後，即向財政部表達，要求能夠讓他延至4月26日再接任華南金控董事長職務。

張雲鵬說，財政部長蘇建榮了解情況之後，已經從善如流，同意他的要求，延至4月26日再接任華南金控董事長，此一人事案也在韓國瑜9日晚間出發，前往美國訪問的首日，圓滿解決，劃下句點。

(工商 )