埔里鎮蒸想臭臭豆腐店如其名，多樣的臭豆腐料理，讓「逐臭之夫」真享受，老闆堅持上選的鹽滷豆腐為原料，搭配自家種植的野菜汁，放在陶甕裡發酵，吃完腸胃不會感到負擔，甚至有通體舒暢的感受。
蒸想臭臭豆腐的老闆潘雪卿老家在埔里鎮牛眠山，務農的父母生了5個女兒，排名老三的她從小不但要幫忙農務，也要做飯菜羹湯餵飽全家，因為常與出家居士結緣，出家人很喜歡吃臭豆腐，潘雪卿從他們的口中與經驗，用自家的野菜汁發酵臭豆腐，沒想到好滋味在朋友間傳開，慫恿她乾脆開店，「這樣大家就隨時有臭豆腐可以吃了」，約兩年前便在北平街開了「蒸想臭」。
潘雪卿堅持選擇鹽滷豆腐作為原料，她指出鹽滷豆腐是用海水製鹽的副產品讓豆漿凝固成豆腐，口感比石膏（硫酸鈣）豆腐Ｑ彈、有韌性，而且富含鐵、鎂、鉀、鈣、錳等礦物質，因此客人品嚐過店裡的臭豆腐後，會覺得口感紮實，而且全野菜發酵，未添加人工添加物，富含對身體有益的好菌，吃完後腸胃自然蠕動、喉嚨回甘。
除了熱賣的清蒸臭豆腐，臭臭膏拌麵、沙西米臭豆腐也是店內一絕，拌醬來自於乳化的生臭豆腐，「臭味」相當的濃郁，但對於逐臭的客人來說，這是人間的美味，也因豆腐未經高溫蒸煮，保留更多的活菌，營養成分更好消化吸收。
蒸想臭臭豆腐
清蒸臭豆腐80元；臭豆腐羹50元、臭臭膏拌麵55元、麻醬臭臭膏石鍋拌飯130元、沙西米臭豆腐70元
地址：南投縣埔里鎮北平街100巷2號 電話：（049）2991036
營業時間：中餐早上11時至下午2時 晚餐下午4時30分至8時30分
店休時間：每週一
(中時 )
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