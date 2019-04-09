南投縣議會今天召開第19屆臨時會，議長何勝豐關心垃圾清運及處理情形。縣長林明溱表示，南投縣無焚化爐，僅能仰賴苗、嘉、高市與中市協助處理，剩餘垃圾則透過壓縮打包覆膜抑制臭味，改善環境衛生。期盼已興建完成的雲林縣林內垃圾焚化爐儘速啟用，協助處理南投的垃圾。

何勝豐指出，13鄉鎮市公所皆設有垃圾轉運點，清運垃圾經集中後，再轉運至周遭焚化爐處理，目前縣內每日產生總垃圾量約492噸，經過資源回收，實際有230噸垃圾需焚化處理，在其他縣市協助處理後，仍有大量垃圾待焚化。

縣府表示，已赴德國取經，透過高溫處理垃圾，盼引進高科技設備，在縣內設置再生能源廠，積極解決垃圾問題，提升縣民幸福感。

林明溱說，南投縣垃圾量因落實分類已較過去減少，但13鄉鎮市每天製造垃圾量仍有約230噸，縣內無焚化爐設備，外縣市焚化爐協助處理垃圾約150噸，尚有80噸無法處理，希望大家共同響應節能減碳、減少垃圾，多利用可重覆使用的袋子及碗筷，為環保盡一份心力。

環保局長方信雄說，歐盟國家早已開始實施垃圾細分類，從垃圾中更細分出可燃燒的垃圾，作為燃料使用，不僅可減少垃圾量，也比燃燒媒碳更加環保，目前南投工業區已有一家廠商配合試行，若中央大力支持，相信垃圾量將可再減少一半。

(中時 )