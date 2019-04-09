在311洋將大限之前被金酒以「受傷」為由釋出的洋將夏普（Walter Sharpe），沒了工作立刻就獲裕隆賞識，獲得新機會的他用好表現回報新東家，幫助裕隆搶下最後一張擁有季後賽首輪一勝優勢的例行賽第四席次，也獲選為上周最有價值球員，是SBL第16季唯一三度獲選單周MVP的球員。

夏普在7日與達欣一戰中，由於這場比賽攸關球隊季後賽排名能否獲得第四、擁有一勝優勢地位，他個人獨拿31分、18籃板，助隊擊退達欣，對於再度成為單周MVP，夏普說：「很榮幸可以得到這個獎項，我想感謝隊友、教練們、防護員與訓練員們，讓這一切成就都可以達成，我也要感謝我的家人與所有支持我的球迷們。」

夏普(後中)用好表現感謝裕隆給予機會。(中華籃協提供)

裕隆本季換了8名洋將，直呼搶到夏普是老天爺賜予的禮物，執行教練李啟億表示：「夏普的個人能力真的沒話說，更重要的是，他居中策應的能力，更是球隊所需要的，將會是恐龍軍團問鼎總冠軍的最後一塊拼圖。」

裕隆在例行賽尾聲補進夏普，加上尾聲膝傷痊癒歸隊的瓊斯（Emmanuel Jones），兩人在合作5場例行賽助隊收下4勝，排名從第6衝上第4，巧合的是，裕隆季後賽第一輪就要對上夏普前東家金酒，讓比賽未演先轟動。

(中時電子報)