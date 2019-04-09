法務部毒品審議委員會9日舉行第8屆第5次會議，將強效鴉片類毒品的芬太尼等9項新興毒品列管為毒品，並報由行政院公告。

芬太尼屬強效鴉片類毒品，具高成癮性，對社會危害性甚大，台灣目前將其列為第二級毒品管制，近幾年歐美國家已有數萬件使用芬太尼過量致死案例，而「4-苯胺-N-苯乙基-4-哌啶」、「N-苯乙基-4-哌啶酮」為芬太尼之製造原料，經審議通過將之列入第四級毒品管制，俾為預防。

毒品審議委員會決議列為毒品的分別是，「1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-丙酮」、「去氯-N-乙基愷他命」、「乙基乙基卡西酮」、「氟-α-吡咯啶苯己酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」、「依替唑侖」列管為第三級毒品，「氯地西泮」、「4-苯胺-N-苯乙基-4-哌啶」及「N-苯乙基-4-哌啶酮」列管為第四級毒品

法務部表示，內政部警政署近來查獲「氯地西泮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」及「依替唑侖」等成分流傳市面之案例；同時，調查局於鑑定毒品過程中發現「1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-丙酮」、「去氯-N-乙基愷他命」、「乙基乙基卡西酮」、「氟-α-吡咯啶苯己酮」等成分、為避免民眾施用造成社會危害，於是函請法務部毒審會將該等物質列入毒品列管。

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(中時 )