旅遊業不景氣，墾丁泊逸飯店遭法拍。(中天新聞提供)

近年來陸客減少，各地旅遊業大受衝擊，陸客團必到的墾丁觀光更是雪崩，早先傳出歇業的墾丁泊逸飯店，今傳出積欠銀行2億餘元遭法拍的消息，這是墾丁旅遊人數大量減少後，首見飯店法拍。房仲指出，由於墾丁人氣仍未見回復，一拍拍出機會不大。

根據司法院公告資料，墾丁泊逸渡假酒店位於屏東縣車城鄉海口路，其中5層樓總坪數約942坪、一拍底價約9,531萬元，9層樓建物總坪數4,896.6坪、底價為5億8,478萬元，2筆拍賣總額合計逾6.8億元。墾丁泊逸渡假酒店將於17日將進行一拍。

中天新聞報導，房仲業者指出，墾丁泊逸飯店距離恆春有一小段距離，附近生活機能較差，之前以做陸客生意為主，後來陸客大減。飯店去年傳出經營不善，積欠員工薪水而停業。由於欠銀行2億餘元遭提告，而淪為法拍屋。房仲認為，墾丁旅遊未見起色，一拍拍出的可能性不大。

(中時電子報)