守宮「愛玉」與飼主蔡宇威培養出好情感，喜歡窩在他的手上休息。（何冠嫻翻攝）

自從高中時期接觸過「豹紋守宮」後，蔡宇威不但對其感興趣，更在社群網站追蹤、關注一下別人養的守宮們，直到大一下時，獲飼養守宮的機會，但他卻躊躇了，評估約1周的時間，蒐集許多守宮的相關資料後，才大膽將守宮「檸檬」、「愛玉」收編認養。

蔡宇威表示，剛開始飼養愛玉時正值發情期，想要捧起牠都兇得要命，但經他慢慢培養情感，讓愛玉熟悉他手的觸碰後，並在循循善誘下，成功讓愛玉能主動爬到他的手上，他說，愛玉性格乖巧，彼此培養出好的默契，參加特寵聚會也一定會帶著愛玉！

但蔡宇威回憶，乖巧的愛玉有次卻突然調皮搞失蹤，在他將飼養盒開啟之際，愛玉竟趁隙逃獄，馬上不見蹤影，蔡宇威緊張萬分，找來朋友幫忙才在櫃子下找回愛玉，將離家出走的牠帶回盒子，從此之後，蔡宇威任何舉動皆小心翼翼，便再也沒發生守宮走失的情況。

他指出，守宮為夜行性且為變溫動物，飼養牠們需要準備空間充足的飼養盒，並裡面設置躲避盒、水盆以及加溫墊，如此才能讓守宮感到安全且較好相處，蔡宇威說明，雖守宮飼養容易，但希望大家在飼養前三思，一定要查清楚飼養方式並評估環境等，養了更別隨意遺棄，務必愛惜每條生命。

(中時 )