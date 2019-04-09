黑水虻幼蟲食量大，可以在短時間內分解廚餘，製造優質的肥料，幼蟲本身也是雞鴨魚優質的蛋白質來源。（廖肇祥攝）

非洲豬瘟恐影響台灣，而讓豬食用的廚餘，是疫情擴散的一大關鍵，如果政府全面禁止廚餘餵豬，如何去化不造成環境危害，是各個鄉鎮都可能即將面對的課題，埔里、國姓便有青農嘗試以廚餘培育黑水虻幼蟲，不但是雞隻絕佳的蛋白質來源，所衍生的蛹殼，含有豐富的蝦殼素，也是絕佳的肥料。

桃米社區不但以生態遊程聞名，近年來社區也有青農推動自然農業小有成果，青農廖健棠量化科學打造雞舍、產蛋箱、棲木、飼料盆，雞隻健康生產優質雞蛋與雞肉，除了小雞生活的土地是微生物鋪床，雞隻的蛋白質來源是黑水虻幼蟲，牠是一種會吃廚餘的昆蟲，也吃各種爛果爛葉、屍體、禽畜糞便，幼蟲本身蛋白質含量高，聯合國糧農組織「可食用昆蟲報告」，黑水虻是報告內推薦的物種。

幼蟲吃完的食物殘渣與糞便還是很好的有機肥，國姓青農羅帥龍所管理的作物，便是以黑水虻的糞便、蛹殼做為肥料，根據研究，一瓶養樂多份量的黑水虻蟲卵，成長到化蛹的階段，一個月可分解一部小汽車重約1.1公噸的廚餘，糞便肥份相當高，是相當棒的氮肥，蛹殼有豐富甲殼素，施用過的菜長得很漂亮健康。

為防制非洲豬瘟，政府規定養豬戶若用廚餘餵豬，應經過高溫蒸煮殺菌，要不以飼料取代廚餘，增加養豬戶的經營成本，廖健棠與羅帥龍的經驗，提供另一條道路，說不定黑水虻在去化廚餘上能幫上大忙，對於精緻健康的農業也會有相當的助益。

(中時 )