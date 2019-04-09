高雄市長韓國瑜訪美時前，特地請益恩師蘇起，下午與30多位學者見面。（柯宗緯攝）

韓國瑜訪美危安升級！隨扈增加1男1女

高雄市長韓國瑜今晚啟程訪美，夫人李佳芬及隨扈陪同出發。高市府證實韓國瑜將會見洛杉磯市第一副市長Nina Hachgian。行前拜會政大東亞所教授蘇起交流意見，定調此行交朋友，不談敏感議題。

韓國瑜此行將會見洛杉磯市副市長等美國官方人士，11日哈佛大學演講採閉門學術討論會方式，主要與學者、教師進行交流。之後，出席波士頓僑社晚宴；12日轉往洛杉磯，13日安排高科技產業參訪，以及圓桌招商座談會，另與洛杉磯市第一副市長Nina Hachgian會面；14日轉往聖荷西，15日和史丹佛大學學生座談及參訪、演講，16日參加全球玉山科技協會矽谷論壇，並可能與某城市簽署締結姊妹市，預計18日結束行程返國。

韓國瑜訪美行前，特地在今日下午拜會在就讀政大東亞所的指導教授蘇起。會後韓國瑜表示，蘇起告訴他，此次訪美是以地方首長身份，別談中央事務；韓國瑜回應強調，訪美是去交朋友、招商，敏感議題不會談。

(中時電子報)