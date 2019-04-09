連江縣發現海漂豬位置圖。-1（防檢局提供）

連江縣發現海漂豬位置圖。-2（防檢局提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（9）日表示，4月4日於連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與大陸病毒株相似度100％，研判應是由大陸漂流而來。南竿鄉全鄉2養豬場，1場已停養，另1場豬隻無異常狀況，即日起暫停馬祖豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1周。

應變中心表示，南竿清水沃岸際4月4日發現1頭海漂豬，經防檢局基隆分局馬祖檢疫站派員採樣，豬隻屍體即配合配合連江縣政府以焚燒方式銷毀，檢體經家畜衛生試驗所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

此例為繼金門縣金沙鎮田浦岸際、連江縣莒光鄉東莒犀牛嶼岸邊、金門縣列嶼西南邊岸際3處海漂豬之後，檢出非洲豬瘟病毒第4例。

應變中心指出，死豬發現地點半徑3公里範圍內共2場養豬場，亦即南竿鄉全鄉所有豬場，其中1場無飼養豬隻，另1場經縣府獸醫師臨床檢查，健康情形良好，無異常情形；但即日起執行移動管制及採樣監測，並為確保產業整體安全，暫停馬祖豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1周。

應變中心表示，連江縣鄰近大陸福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬之現場也發現有簡體字樣之海漂垃圾，綜合推判，海漂豬應由大陸漂流過來；針對死豬發現地點、接觸豬隻人員、車輛、器械，已由馬祖檢疫站完成澈底消毒，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者作好豬隻屍體處理工作。

(中時 )