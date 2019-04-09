旅遊業者雄獅舉辦「幸福雄獅．圓夢啟航」公益活動，南投縣都達國小獲選參加雄獅獨包的「太陽公主號」日韓航程，資助孩童擴張生命視野，體驗難得的海上遊程。

都達國小位於仁愛鄉山區的平靜部落，部落裡的孩子們不太有機會看到海，更不用說搭乘郵輪，雄獅旅行社2014年首度攜手勵馨基金會舉行弱勢家庭幸福啟航郵輪之旅，2017年再邀約16名弱勢家庭的婦女、幼童，參與「盛世公主號」獨包賞櫻之旅，由雄獅全程贊助旅費，今年則以「幸福雄獅．圓夢啟航」主題，邀請兒少社福機構或協會團體、偏鄉學校學童登船。

一個月受理徵件的期間，共收到全國58個偏鄉學校及兒少社福機構或協會團體踴躍報名，經審查評估後遴選出9個單位，依志願航次及人數進行郵輪房型調度，參與沖繩／石垣島4日、長崎／鹿兒島6日、釜山／長崎6日共3梯次行程。

獲選的9個單位包括南投縣都達國小、台東縣東清國小、嘉義縣和順國小、屏東縣豐林國小、嘉義縣達邦國小、台灣聽說關懷協會、雲林縣元長鄉五塊社區發展協會、桃園市霞雲國小、台東縣大武國中，共100名學童免費參加「太陽公主號」獨包航程，雄獅總經理裴信祐表示，身為觀光產業領航者，期許為消費者帶來感動品牌體驗外，也致力朝「幸福企業」目標邁進，要進一步將企業的溫暖力道傳遞到所有需要幫助的弱勢團體。

都達國小校長余秀英表示，山上的孩子不太有機會看到海，遑論搭乘郵輪，謝謝企業界的善心，讓孩子圓了這難得的海上旅程。

(中時 )