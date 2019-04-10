旗山老街三哥臭豆腐店，店內賣的臭豆腐有全酥、半酥、正常酥（左至右）三種口味，滿足不同客人喜愛的酥脆感。（林雅惠攝）

外地熟客到旗山老街，一定再到三哥臭豆腐店光顧。（林雅惠攝）

平日一走到旗山老街，路過三哥臭豆腐店家，總是看到店內人潮洶湧，座無虛席。（林雅惠攝）

一走到高雄旗山老街，路過三哥臭豆腐店家，總是看到店內人潮洶湧，座無虛席，這家林立57年的臭豆腐老店，不少客人聞香而來，店家就單賣臭豆腐這一味，美味聞名老街，甚至有客人運送臭豆腐至國外給親朋好友享用，將香氣遠飄到外國。

三哥臭豆腐店家老闆陳榮三說、臭豆腐是喜愛美食的父親研發，後來父親創業專賣臭豆腐，由於豆腐新鮮加上自製的泡菜、醬料，搭配起來形成絕佳的美食，客人百吃不厭，讓三哥臭豆腐店生意興隆，至今已傳承到兒子第三代經營。

陳榮三說，臭豆腐賣的成功，料理上非常重要，尤其炸豆腐火侯需控制得當，店內賣的臭豆腐有全酥、半酥、正常酥三種口味，滿足不同客人喜愛的酥脆感，但因假日人潮特別多，擔心忙不過來，為了讓每位客人都能吃到臭豆腐，因此只賣正常酥臭豆腐。

三種臭豆腐外皮酥脆感不同，但都吃得到軟嫩的內裹豆腐，搭上清脆爽口，酸酸甜甜開胃的泡菜，淋上略帶酸甜滋味的醬汁，一起送入口中，富有層次的感覺，讓人意猶未竟，忍不住一口接一口。

臭豆腐的醬料也隨客人喜愛選擇，店家備有加辣、不加辣、素食及葷食醬料，各種客人都能夠享用。

不少外地熟客到老街，一定再到三哥臭豆腐店光顧，也有客人特地買臭豆腐，運送到加拿大、菲律賓給親朋好友享用，讓他們也能吃到旗山老街的臭豆腐美食。

臭豆腐價格：一份60元

地址：高雄市旗山區中山路25號

電話：0939233609

營業時間：平日下午1時到晚上7時40分

假日（六、日及國定假日）早上10時到晚上7點40分

休假日：全年無休

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