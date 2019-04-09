樂齡活動假牙補助是翁章梁上任後第一項落實的政見，4月1日開始實行，嘉義縣長翁章梁9日到朴子上揚牙醫診所關心長輩評估假牙裝置的狀況，嘉義縣衛生局表示，截至7日為止，共有500位長輩申請，其中280位通過牙醫師診斷確認可使用假牙補助，經衛生局樂齡活動假牙審議委員會通過後即可裝設假牙。

目前嘉義地區已有38家合約診所、51位牙醫師加入計畫假牙補助計畫，13鄉鎮市都有合約院所提供服務，此外，衛生局表示，考慮到偏遠地區民眾路程遙遠，阿里山石桌醫療站每周二、五上、下午，以及大埔鄉衛生所每周四下午及周五上午，皆提供假牙裝置牙科門診及服務，民眾免於奔波之苦。

嘉義縣政府補助方案包括全口活動假牙4萬、半口活動假牙2萬、部分活動假牙1.5萬，未來只要攜帶身分證、健保卡、戶口名簿影本或戶籍謄本到合約院所由醫師評估申請裝設假牙。

翁章梁表示，感謝嘉義縣議會和牙醫師公會的支持與協助，才能順利推動老人活動假牙補助的政策，希望透過老人福利政策的推動，讓長輩盡早獲得一口好牙，有良好的咀嚼功能。

(中時 )