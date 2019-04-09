PDT屢獲全球最佳酒吧，賓客要進入電話亭才能找到酒吧，神秘感十足。（照片提供：PDT）

精緻蛋糕 VIVE為香港IG人氣打卡店家。（圖片提供：VIVE）

香港的離島塔門可讓遊客擁抱大自然、好好紓壓。（照片提供 ：香港旅遊局）

香港中環全新的5星酒店「美利酒店」於旅展下殺64折，8888元（未稅）就可入住。（照片提供：美利酒店）

想出國來趟充電之旅卻又不想請假，挑個鄰近的旅遊目的地，選在周五出發、周日回來，無非是個好辦法。香港旅遊發展局將於4月15日至22日推出線上旅展，並為精打細算的台灣旅客推出「用最低的任性成本，享受最任性的香港旅行」，邀請小資上班族下班後，輕鬆來趟香港之旅。

香港旅遊局祭出零規劃時間、零請假成本、1分鐘辦好港簽、10分鐘訂完機票、80分鐘飛行時間、6000元買到香港來回機票等7大超低的「任性成本」吸客，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示：「台灣旅客只要花費1張演唱會搖滾區的門票，就能天天買到香港來回機票，不用等廉價航空的促銷方案，甚至1場電影都還沒演完的80分鐘，就能夠抵達香港。」港旅局也列出上班族任性享樂香港的3大放鬆推薦清單。

煩惱拋諸腦後的放肆微醺推薦

香港的酒吧文化，一直是上班族旅客最喜歡的體驗之一，不妨將自己的任性旅行加上Bar Hopping的體驗，把香港熱門的新興酒吧花一個晚上蒐集完畢。推薦體驗點包含特務酒吧Foxglove、紐約傳奇酒吧Please Don’t Tell (PDT)、海明威主題酒吧The Old Man、大館監獄主題酒吧Behind Bars，其中不乏國際級的調酒師及極具特色的主題裝潢，值得好好朝聖一番。

療癒系美食必嚐推薦

說到療癒體驗不能錯過的就是吃了，一整桌的美食總是讓人心情舒暢。精選洗版香港年輕人IG的下午茶體驗，包含網美蛋糕店 VIVE、城市天台野餐 PIQNIQ、港點變奏曲Cobo House，或是大口品嚐的美國前總統歐巴馬的最愛Five Guys漢堡，也可以先任性在酒店睡飽飽再享用一頓無限量供應新鮮生蠔、波士頓龍蝦的自助早午餐餐廳，都是不容錯過的好選擇。

香港紓壓的私房選擇推薦

喜愛想要釋放壓力，可以跟著香港人的腳步，選擇前往賽馬場大聲吶喊、小賭一番。位於市區的跑馬地馬場星期三還有Happy Wednesday啤酒主題活動，或選擇在豪華遊艇上擁抱維港美景與三五好友共同狂歡，也可以在深夜前往24小時營業的茶餐廳，點滿一桌狂嗑一波。如果想要徹底放空，香港的離島塔門則能擁抱大自然、好好紓壓。

香港旅遊局自4月15日至22日舉辦的線上旅展，結合雄獅、可樂、東南、易遊網及吉帝等5家旅行社，首波主打3天2夜8888元便能入住豪華飯店，包含美利酒店（3人1室）、港島海逸君綽酒店（2人1室）、帝樂文娜公館（2人1室）等3家飯店可選。

除了3家豪華飯店優惠，業者也在線上旅展加碼推出最低4折的超優惠香港迪士尼樂園行程，像是可樂旅遊推出3天2夜入住迪士尼探索家酒店、含2日門票，再加贈熱門設施優先入場券，4人1室每人僅7888元起。

雄獅旅遊則包裝1晚入住迪士尼好萊塢酒店，1晚住香港市區，一樣含2日門票，4人1室每人6888元起的優惠。旅客還可以搶先體驗甫於3月底開幕的最新漫威主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，和蟻人及黃蜂女並肩作戰，透過激烈精彩的高科技互動旅程，盡情在漫威超級英雄的宇宙裡大玩一番。

此外，國泰航空也配合香港線上旅展，同時在4月15至22日於國泰官網推出空前優惠，3天2夜機加酒6041元起，並贈送5日電話卡。（以上價格皆為未稅）更多優惠內容可至香港旅遊局之線上旅展活動網站：https：／／2019onlinetravelfair.discoverhongkong.com／tc／。

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