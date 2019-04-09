親民黨於4月9日上午召開全國委員會，黨主席宋楚瑜在臨時動議時，提議由立委李鴻鈞擔任親民黨秘書長，經在場全國委員一致同意，鼓掌通過。

宋楚瑜表示，擔任黨秘書長是一個非常辛苦的工作，從創黨時的鍾榮吉秘書長、到後來接任的蔡鐘雄秘書長、秦金生秘書長皆為了親民黨勞心勞力，無私奉獻。宋楚瑜還說，他特別拜託李鴻鈞委員接下這個職務，協助處理、推動黨的諸多事務，也特別表示感謝他願意擔此重任。

親民黨指出，李鴻鈞委員為日本大學結構工程學博士，才能卓越，學優則仕，自當選第五屆立法委員之後，連任第六、七、八、九屆，十八年的從政生涯，廣結善緣，累積豐沛人脈，為民喉舌，並協助政府拓展台日關係，造福桑梓；尤其是擔任立委期間，對於許多重大法案均有其獨到的見解，而在與其他政黨協商時，更發揮超越黨派，公道穩定的力量，贏得朝野政黨的一致肯定，充分展現務實、專業、理性的問政風格。李委員目前也是立法院台日交流聯誼會副會長、社團法人台灣智慧建築協會理事長、社團法人台灣防災教育訓練學會常務理事、顯應祖師泰山巖主任委員。曾任淡江大學建築所兼任副教授、中華民國紅十字會總會理事、台灣民主基金會董事。

親民黨表示，該黨已於三月二十九日選出新任黨主席及全國委員，根據《親民黨黨章》規定，全國委員共四十席，4月9日共有三十六人出席全國委員會議，會中除了通過「《親民黨黨章》修正草案」、「親民黨公職候選人提名辦法」，還同意黨主席所提的「中央決策委員名單」及「秘書長人事案」。

(中時 )