Selina與星座專家唐綺陽合作新節目《女人28》。（盧禕祺攝）

Selina主持新節目《女人28》。（盧禕祺攝）

Selina主持新節目《女人28》。（盧禕祺攝）

Selina和唐綺陽合作新節目《女人28》。

近期演藝重心大多在大陸的Selina，強勢回歸台灣主持圈，由她擔任主持人、搭檔星座專家唐綺陽的女性訪談節目《女人28》9日首錄。被問恢單已久的Selina今年會有桃花嗎？唐綺陽笑問：「妳能等到2022年嗎？如果今年，妳戳瞎一半眼睛就可以！」提醒她不要著急、再等正緣來。Selina忍不住驚呼：「今年才2019！還要3年，但我可以等。」

Selina最近和張軒睿在大陸芒果TV《女兒們的戀愛》配對，被誇超速配，唐綺陽也認為2人雖然很速配，張軒睿也是很好的男生，但兩人星座不合，Selina也還沒準備好，「張軒睿是射手座，射手座是我們天蠍座的天敵，射手座不喜歡被過問追蹤，但天蠍會關心追問，就會造成交往困擾」。Selina則表示自己還沒想過，「等大家看完結局再來問我吧！」

是否已準備好要投入下一段戀情，Selina說：「一切還是要等緣分吧！」她覺得現在的人生很幸福也很開心，雖然愛犬Pinky走了以後，她有點孤單，好像又回到只有一個人的感覺，現在也還在調整和適應中，但剛好有新事物例如新節目來到生命中讓她學習。她也說平常自我感覺很良好，唯獨一談感情，就會感覺不良好，總想做到100分卻覺得自己努力不夠，「如何在愛情裡也能自我感覺良好，這是我要學習的功課。」

唐綺陽也提醒Selina，如果太享受單身的幸福快樂，「我怕妳就會像我一樣，可能會單身很久！」唐綺陽還自嘲，曾有老師說她64歲就會有真命天子出現，「所以我在64歲之前，要先保留好精氣神！」現場笑翻。

《女人28》4／26起每週五晚間10點於衛視中文台播出，中天綜合台於隔週五早上11點播出，5／10起每週五下午1點，於YAHOO首頁、YAHOOTV以及YAHOO時尚FB同步播出。

(中時 )