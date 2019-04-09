新北市警新莊分局為有效防制街頭暴力及酒後駕車事件，今(9)日下午針對轄區內飲酒店、酒吧、PUB等業者召開「防制街頭聚眾鬥毆暨酒後駕車座談會」，向業者宣導營業場所不得有涉毒、鬥毆或酒駕等不法行為等概念，呼籲業者應與警方建立聯繫管道，共同擔負「第三方警政」責任。如發現消費者可能引發糾紛、鬥毆或酒駕行為時，應及時主動勸阻並通報轄區分局調派警力到場處理。如有違法情事，警方將結合市府各局處針對行政不法加強聯合稽查並執行罰鍰、歇業、停業、撤照及強制拆除等行政措施。

新莊分局分局長林武宏呼籲，針對有滋事紀錄的消費者入場時，業者應及時通報，以利優勢警力及時嚇阻。另建議業者應盡量避免消費者同時聚集結帳，以利減少衝突糾紛。新莊分局將秉持管理為先、取締在後原則，期望呼籲業者藉由「第三方警政」概念，共同擔負治安管控責任，建立治安、交通安全通報機制，打造良好社會治安城市。

(中時 )