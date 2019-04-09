新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

新北市新店區建國路某「養生館」自2004年起開業迄今，遭警方多次查獲色情性交易，業者遭斷水斷電後卻又私接水電暗中營業，市府限期業者於2019年3月30日前完成改善，市府公安小組今（9日）到場複查時，業者仍未改善，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。

公安小組指出，15年間養生館更換多位負責人，經員警探查蒐集情資及民眾檢舉，連續多次查獲色情性交易；且該養生館公安不符規定，經新北市政府警察局、新店警分局、工務局、消防局、城鄉局、拆除大隊組成之公共安全聯合稽查小組多次取締及稽查斷水斷電後，但業者仍私接水電在暗中營業。

新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

新店警分局警員於2019年1月29日由喬裝客人前往取締，並會同新北市政府公共安全聯合稽查小組到場稽查，當場查獲1名客人，於垃圾桶內查有使用過保險套及擦拭精液之衛生紙，再依妨害風化案函送台北地方檢察署偵辦。

市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。

市府公安小組表示，為貫徹市長侯友宜「安居三箭」、新北三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍的政策，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查。

利用第三方警政清除「治安汙染源」，呼籲民眾倘發現經營色情等場所，立即打「110」向警方報案，房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

新北市府公安小組於今（9日）到場複查時，業者仍未改善，為顧及公眾安全，遂由副市長謝政達率隊進行拆除室內裝璜。（葉書宏翻攝）

(中時 )