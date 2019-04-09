在2019華國三太子國際男網挑戰賽男單從會外賽拚進會內賽的好手「A鵬」謝政鵬，今天在單打第一輪3：6、5：7飲恨遞補參賽的英國籍「幸運輸家」克萊（Brydan Klein），賽後記者會談到法國公開賽前選擇回台比賽的原因，讓他再度想起2個月前因車禍驟逝的女友，忍不住落下男兒淚。

謝政鵬解釋，自己原本沒有在華國三太子賽事參加單打，畢竟自己還在拚法網資格，很感謝中華網協理事長廖裕輝給他一張外卡，說著說著「A鵬」就哽咽起來，「去年和女友在台北網球中心認識，到今天正好滿一周年，當時她有說想看我打單打，既然法網前我沒有排名積分要保，心想那就留在台灣比賽，也算是信守承諾，完成她最後的願望。」

女友出事時謝政鵬正在國外比賽，當時他沉痛撐完比賽，坦言至今仍難調整好心情、夜夜難眠，「其實沒有很想回到這裡(台北網球中心)，會想起很多我們的回憶，要不是她我原本也不想回來，單打能拚到會內賽，也沒有遺憾了。」

謝政鵬昨天會外賽擊敗克萊而拿到會內賽門票，今天則是輸給同一位對手，無緣再上層樓，不過他還和男雙好搭檔、印尼選手朗卡特拚雙打，兩人是大會頭號種子。

李冠毅打進華國三太子國際男網挑戰賽男單32強。(海碩整合行銷提供)

華國三太子國際男網挑戰賽單打今天有4名台將上陣，只有22歲好手李冠毅在「台灣內戰」中以6：4、6：2擊退19歲小將何承叡，賽後李冠毅說：「這場勝利很重要，代表我至少可以賺到5分國際職業男網協會ATP排名積分，不然現在我在國際網總ITF排名300多名，有些ATP挑戰賽還得從會外賽拚，真的挺辛苦的！」

(中時電子報)