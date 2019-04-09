郭彥均、巴鈺攜手主持美食旅遊節目《來去CHECK IN》。（中天）

由郭彥均、巴鈺攜手主持的中天綜合台美食旅遊節目《來去CHECK IN》， 5月5日起每週日晚間9時播出。郭彥均和巴鈺過去雖合作過，但兩人首度一搭一主持，在製作單位眼中原本是超完美組合，沒想到，當製作單位分別和兩人洽談主持工作時，郭彥均與巴鈺竟然不約而同將對方列為「最不想搭檔」的人選！

郭彥均透露，他喜歡搭檔主持方式「自然」的藝人，甚至脫口而出巴鈺主持時「靈肉分離」。巴鈺則認為跟郭彥均合作是一個「充滿挑戰」的工作，笑稱「他就像風一樣的男子，有時古怪、有時害怕，有時又是個暖男，我最大的挑戰就是要抓到他不一樣的那一面，就是下面」！節目還沒開錄她就大膽逗弄人夫，工作人員開玩笑說兩人「貌合神離」，卻也更好奇將激盪出什麼樣的精彩火花。

巴鈺主持行腳節目出道，接著跨足談話性節目，號稱「百搭」藝人，親切又活潑的性格深受婆媽喜愛，大膽挑戰各種怪異美食更是出了名的敬業，像蛇膽、生豬血、泥土等都照吞下肚。巴鈺透露：「美食節目的困難點，在於我們不是美食家，不能定義美食的好壞，但又希望讓觀眾知道口感，在當下可是卯足了功夫！」

郭彥均育有3歲女兒圓圓，坦言現在帶小孩出門，都會以友善親子的飯店為優先考量，很期待主持《來去CHECK IN》後能挖掘出更多好飯店、好景點，未來能帶著老婆小孩一起去踩點。不過他也透露女兒在電視上看到爸爸的反應純真又搞笑，「女兒問我為什麼一直走來走去、走來走去，一直不停下來，走得她頭都暈了」。原來行腳類節目在女兒圓圓眼裡，真的是個「用腳」走出來的節目，讓辛苦工作的爸爸郭彥均好氣又好笑。

《來去CHECK IN》節目主推「兩天一夜不嫌少、三天兩夜不嫌多，一生一定要住一次！」的旅宿，挖出最強CP值的飯店民宿，並附上一條龍的行程規劃，從住宿延伸至美食、玩樂，帶領觀眾走透透，住到哪、吃到哪，保證睡得好、五臟廟也照顧得好！

(中時 )