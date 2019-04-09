賴清德（右）與民眾握手致意。（陳怡誠攝）

賴神今晚與館長直播引發網迷熱議。(圖/館長直播畫面)

以「一口真氣足」自許的前行政院長賴清德9日晚上八點與「館長」陳之漢直播，向來發言辛辣的館長，是否談及特赦保外就醫中的前總統陳水扁成為焦點。

對於九二共識，賴清德表示，對岸說九二共識是一國兩制，國民黨卻主張簽和平協定，以後台灣就是香港、西藏。

館長也關心警察弟兄，問賴清德如何保障警察執法與公權力提升？賴清德回應，他當行政院長任內有修改組織犯罪法，警察執法會比較有力量。

至於有黑道組成政黨的問題，賴清德表示，這是侯友宜要解決的問題，目前法律上也沒有問題。

館長問賴清德為何想要出來選總統？賴清德表示，因為這次輔選立委，基層有焦慮，如果民進黨敗選，國家主權會受到衝擊，所以基於使命，參加民進黨總統初選。

有無機會和蔡英文同框？賴清德說，他的態度就是輸的要支持贏的，選有結果再談合作，合作也有很多種方式。初選還沒結果之前，說誰配誰不太好。

如果選上總統，怎麼提高民心？賴清德表示，對於薪資、房價，政黨要合作。另外也會拚經濟、捍衛主權。會拿出他的魄力與執行力。

館長問最主要的政策是甚麼？賴清德說是拚經濟、顧巴肚，建設國家，造福人民，壯大台灣。當人民生活好一點，比較有力量關心主權。另外也會善待軍人，充實軍備。

館長自詡懂些軍事，認為要加強地面部隊訓練，包括必須實戰演訓、實彈射擊，不是割割草。賴清德說這一定要調整，也會重視國防。

最後館長問賴清德參選總統，對台灣未來有何期望？賴清德說，台灣局勢險峻，會捍衛主權與民主自由生活，且跟美國日本站在同一陣線。經濟發展也要與時俱進，跟上時代，工業4.0已經是未來趨勢。

至於是否執行死刑？賴清德說，既然法律存在，就照法律走，法務部長蔡清祥已經有在執行。

針對特赦阿扁，賴清德強調，陳水扁現在是保外就醫，還沒有特赦，能不能保外就醫是需要鑑定的，之前經過台北市長柯文哲等醫師的鑑定才保外就醫。

賴清德指出，陳水扁之所以被關是「司法問題」，例如檢察官跟證人串供、法官被換掉，又用了少用的審判原則等，他清楚社會不贊成特赦阿扁，但希望大家試想若阿扁是親人，會怎麼看事情。

賴清德表示，他也贊成陳水扁不要出席政治活動，好好接受治療，但希望社會抱著寬恕的心、有助於和諧。

館長最後贈送賴清德除臭襪，包裝盒有印「海軍陸戰隊」字樣。

(中時 )