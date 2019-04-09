吳岳擎飾演基層員警劉東杰（拙八郎提供）

警政署署長陳家欽探班《你那邊怎樣 我這邊OK》。（拙八郎提供）

台灣與新加坡新傳媒攜手合作的跨二地戲劇作品《你那邊怎樣 我這邊OK》，故事從重大的跨海ATM盜領案為開端，8日劇組到警政署取景拍攝，警政署署長陳家欽親自到現場探班，除了帶來餐盒慰勞劇組，並為飾演市刑大偵三大隊長的庹宗華、飾演基層員警的吳岳擎加油打氣。吳岳擎原本想好問題要請教署長，沒想到一見面，竟害羞得說不出口。

《你那邊怎樣 我這邊OK》獲得政府各部會支持，由於劇情以刑偵、調查作為情節的推進，警政署出借場地拍攝外，也提供不少意見諮詢，警政署署長陳家欽8日親自到現場打氣，還準備餐盒為劇組團隊補充體力，陳家欽更說：「來這裡拍，都是我負責，有什麼事情我們全力支援！」監製特別感謝署長的協助與蒞臨。眾人也手比OK合影留念，象徵劇組拍攝萬事OK。

《你那邊怎樣.我這邊OK》以2016年轟動全台的ATM吐鈔盜領案為背景，當時警調精銳盡出，警方調閱1200多支監視器追人，調查局幹員與駭客攻防鬥智，短時間就逮到國際級的犯罪集團。飾演基層員警的吳岳擎，劇中積極爭取升遷，卻苦無出勤機會、總被指派看監視器，看得他心情苦悶。在見到署長前，吳岳擎原搞笑說：「我想問署長以前當員警的時候有沒有看過CCTV（監視器畫面）。」但見到署長一身正氣凜然，讓吳岳擎只能把玩笑話吞進肚子裡，害羞喊：「我不要問啦。」

不過吳岳擎倒是入戲頗深，劇中他個性直接單純，警政署署長陳家欽一到場，他就跑去毛遂自薦：「署長好！我是永林派出所劉東杰！（劇中設定）」甚至還大喊：「我是永林之光！」逗得現場人哈哈大笑。

拙八郎創意執行攜手新加坡最大媒體集團新傳媒私人有限公司、臺灣電視事業股份有限公司，跨海合製新戲《你那邊怎樣 我這邊OK》，目前正在拍攝中，預計2019年8月底於新加坡新傳媒以及臺灣電視台兩地同步播出。

(中時 )