梁靜茹在溫哥華森林取景拍攝新專輯主視覺，配合自我追尋概念。(環球提供)

梁靜茹在溫哥華森林取景拍攝新專輯主視覺，配合自我追尋概念。(環球提供)

梁靜茹即將在五月推出睽違7年的新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，去年盛傳她將鳳還巢老東家相信音樂，但她選擇與環球音樂再度攜手。沉潛七年的她適逢今年出道二十周年，把過去累積的人生經驗及能量，藉著新作品訴說自己年的歌唱生涯心路歷程，新專輯主視覺也到她出道「初心地」加拿大拍攝，呼應新專輯自我探尋的概念，也讓她知道，當初那個愛唱歌、想唱歌的小女孩，一直都在心中沒變。

梁靜茹當年剛從馬來西亞搬到台灣，準備錄製第一張專輯《一夜長大》，但當時她因為水土不服呼吸道過敏，導致錄音狀況不佳，製作人李宗盛安排她到加拿大的錄音室專心錄唱，沒想到竟錄了一整年，梁靜茹說：｢大哥總覺得我唱別人的歌都唱得很好，唱自己作品卻沒有自己味道，叫我一直重唱再錄！」

遇到低潮的梁靜茹不得已回到馬來西亞的民歌西餐廳駐唱休息幾個月，在駐唱的過程中想起李宗盛曾說：「不管在任何狀態唱歌，都要跟當初為什麼要唱歌的是一樣的。」才讓她終於找回唱歌的樂趣與自信。

此次唱片公司環球音樂也特別邀請許多重量級歌手，一同說說自己對梁靜茹的情歌記憶裡的一首歌，與她擁有極好交情的五月天選擇了〈寧夏〉，「靜茹的歌聲，一直都像這首歌一般，甜蜜靜謐的存在在那個難忘的夏天。」

其他包括王力宏、孫燕姿、S.H.E、范瑋琪、戴佩妮、光良、品冠、張棟樑、盧廣仲、韋禮安等人也都各推薦一首「梁氏情歌」。王力宏首推他替梁靜茹譜曲合作的〈絲路〉，配上他和梁靜茹14年前一臉嫩樣的合照；和她同年出道的孫燕姿則選〈如果有一天〉，盧廣仲最喜歡〈愛你不是兩三天〉，還幽默地表示：｢覺得這首歌旋律編曲歌聲都好棒，還有一個感想是：不是兩三天的話那到底總共是幾天？」

田馥甄和五月天有志一同推薦〈寧夏〉，表示因這首歌曾吸引到田爸注意；Ella則喜歡以日本小說《東京鐵塔》為靈感打造的歌曲〈會呼吸的痛〉，讓她想起書中的親情橋段；曾為梁靜茹打造經典歌〈勇氣〉的光良，則意外推薦他創作的另一首歌〈只能抱著你〉，他表示：｢這首歌是他在新人階段第一次為其他歌手寫的歌，靜茹在多年後某一天對我說：雖然這首歌很難唱，但我好喜歡這首歌！讓我很感謝靜茹！」

她首波主打歌〈微光〉20秒預告影片目前已於梁靜茹臉書粉絲團及IG、微博上線曝光。

(中時 )