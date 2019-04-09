保外就醫的前總統陳水扁，當網紅上癮了！他近日在臉書PO出與3名年輕女孩對著鏡子的自拍照，4人還手比愛心好開心。因照片看起來超清晰，引發網友們好奇，「說好的手抖呢？」對此，名嘴謝寒冰也分享照片吐槽，「史上最強防手震手機強勢登場！阿扁強力推薦，絕對瞬間秒殺」。

謝寒冰在臉書上表示，陳水扁拿的手機，大概是史上最強防手震手機！他說，陳水扁這手抖情形，連柯文哲都認為，裝著裝著就變成真的了。陳水扁手中這台手機，「可以拍出如此清新自然高畫質的自拍照」，讓謝寒冰忍不住大吐槽，「史上最強防手震手機！阿扁強力推薦，絕對瞬間秒殺」。

陳水扁這張一點都沒有模糊的照片，也吸引許多人留言開酸，「為什麼照片這麼清晰，這台手機防手震做的真強，厲害厲害」、「金馬獎最佳男主角」、「手比我還穩，我都還會震到模糊，他拍這麼清楚？」、「阿扁，手還會抖？還會漏尿？」、「 可以回去中監了」、「海角七億還來！快回去關吧！」、「求型號」、「後面的妹比得比較像愛心，阿扁的比較像數鈔」、「正常那是愛心手勢，在阿扁冥盡黨看來，那是數錢手勢」。

(中時電子報)