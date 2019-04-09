女員工今天傍晚要進入新竹縣府大門時，門被強風吹動，撞破玻璃。（徐養齡攝）

新竹縣政府大門玻璃，9日傍晚突然應聲破裂，嚇壞經過的民眾，大門駐衛警趕緊衝出來查看，確認是遭風吹所致，由於日前剛發生縣府超商竊案，門禁管制甫升級，就發生大門玻璃破裂事件，轄區警方對此澄清「非人為所致！」

「框啷！」縣府正大門玻璃碎裂聲引起民眾側目，由於距離駐衛警室不到5公尺，警衛趕緊衝出查看，1名正要進門的縣府女員工一臉驚慌失措，詢問後得知是開門時風勢過大，門一開就被風往內吹，猛烈撞到門柱才造成玻璃破碎。

新竹縣府內超商上周才被竊賊潛入，偷走10餘萬元，縣府內維安引起外界關注，縣長楊文科指示全面升級，下班時段門窗接關閉，採門禁登記制，但府內員工若有要公進出，可透過瓷釦感應進入。

今傍晚縣府下班後，大門也依管制關閉，1名女性員工正打算以瓷釦感應進入，才剛一推門，猛烈風勢就將門吹開，重重撞上一旁門柱，門上玻璃應聲碎裂，女員工不知所措，與駐衛警一起清掃現場，並架設封鎖線，等明天上班時段才能修復，需入內者暫由警衛室進出。

民眾進入須從駐衛警室進出。（徐養齡攝）

(中時 )