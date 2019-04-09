快閃演出吸引候機旅客好奇拍照。（李金生攝）

鄉長洪若珊穿著迷彩裝，手持仿真步槍，為行銷觀光賣力演出。（李金生攝）

金門烈嶼鄉入選全台30經典小鎮，鄉長洪若珊今（9）日穿著戰鬥迷彩裝，拿起仿真道具步槍，偕當地特產香芋代言人「芋頭仙子」在尚義機場快閃演出，吸引候機旅客好奇拍照，為披著神祕面紗的小金門離島，做了一次亮麗的觀光行銷。

洪若珊鄉長原本帶著金門高粱酒、貢糖等地方特產，以及烈嶼漫遊介紹摺頁，欲赴台出席交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」記者會，但因一早濃霧無法成行，臨時改在尚義機場旅遊服務中心前即興演出，一身洋溢戰地元素的迷彩裝扮，搭配「芋頭仙子」和大布偶的出現，引起候機旅客一陣騷動，紛紛趨前圍觀，拿起手機照個不停。

洪若珊鄉長表示，位於金門外島，國境之西的烈嶼鄉，擁有九宮坑道、沙溪堡、麒麟山、雙口海邊、文化館、地雷主題館、后麟步槍模擬射擊館等特色景點，還有濱海「車轍道」沿線經過，生態資源豐富的潮間帶、濕地與貓公石、玄武岩地質景觀，加上征服旅客味蕾的在地小吃如芋頭料理、芋頭冰、蚵仔麵線、蚵嗲，都教人驚喜連連。

洪若珊表示，配合「30經典小鎮」觀光行銷，烈嶼鄉公所將推出活動帽和文創小物等紀念品送給遊客。縣府也同步推出春遊加碼優惠，贈送遊客住一晚200元、第二晚300元的消費券，歡迎大家登島體驗不一樣，小島限定版的人文風情。

(中時 )