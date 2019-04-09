今年二月底的河內美朝第二次峰會不歡而散後，朝鮮半島局勢備受關注。南韓總統文在寅10日應邀出訪美國，與美國總統川普舉行峰會，目標在推動美朝恢復無核化對話。

文在寅10日啟程前往華盛頓，翌日早上在白宮迎賓館會晤美國國務卿蓬佩奧及白宮國家安全顧問波頓；中午他將與川普舉行2小時會談，包括單獨會談、內閣核心成員和幕僚參與的擴大會談及工作午餐。美韓兩國的第一夫人也會在白宮舉行一對一午餐會。

分析認為，文在寅訪美有助緩解陷入僵局的美朝談判，各界關注文在寅能否在美朝間斡旋，縮小雙方在棄核及制裁上的分歧。

此外，北韓11日將舉行第14屆最高人民會議第一次會議。南韓官員表示，相信平壤將在會中確定新一屆國家領導班底成員，並再次推舉領袖金正恩擔任國務委員會委員長。

北韓官媒9日發表評論文章，批評南韓統一部公開實地考察北韓鐵路情況的結果，上述做法「不尊重」。文章指，若南韓對兩韓合作有興趣，就把應該說的告訴美國。官媒還在另1篇文章內稱，在美國施壓下，南韓對今年兩韓關係發展的計劃根本「不切實際」。

(中時 )