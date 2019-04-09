盧廣仲擔任兒福聯盟窮活大作戰愛心大使。(兒福聯盟提供)

盧廣仲今出席兒福聯盟活動，實際走訪發現，有些弱勢家庭冰箱不插電，讓他想起以前住宿時，冰箱也都不會插電，且裡面都放書，直接把冰箱當書櫃使用。他過去念書時為了省錢，跟室友們講好不開冷氣，只穿一條四角褲，笑稱「近乎裸體了」，靠著電風扇度過一整個夏天，但真的太熱時會跑到便利商店，赤腳站在飲料櫃避暑，再帶著「寒氣」回家，如此比較沒那麼熱。

他也會把1天生活費控制在200元以內，自曝就是早餐吃最多，午餐省略，剩下的錢吃晚餐，不過他表示若在當時節省的狀態，他還是會選擇捐錢幫助弱勢兒少，只要省一杯飲料或一份巧克力吐司就可幫助他人。

後來他大學時靠著表演賺錢，一場3、4千塊對學生來說算很多，因此他不跟家裡拿錢，大二開始就自己負擔學費與生活開銷。問到有沒有其他的打工經驗？他透露大一曾跟朋友去咖啡廳面試，笑說：「但朋友上了我沒上，可能那間咖啡廳比較需要顏值！」

(中時 )