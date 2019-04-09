松山高中前鋒馬建豪今年就要自高中畢業，未來他計畫赴美追逐籃球夢，目前預計是先念預校，希望未來可以獲得美國大學NCAA一級學校籃球獎學金。

馬建豪今年2月受邀赴美參加國際籃總FIBA和NBA合辦的籃球無疆界訓練營，是季學長高國豪之後台灣第2位受邀球員，他表示，能夠參加國際訓練營，代表實力被看見，去了之後就要努力大膽表現自己，不要覺得自己矮人一截。

「因為松山高中黃萬隆常常灌輸我們NBA觀念、戰術，所以國外教練跟球員也很訝異我能理解類似觀念。」今天為Jr. NBA聯賽台北站站台的馬建豪這麼說。

身高200公分、打小前鋒的馬建豪，是國內受到期待的長人之一，不過身材偏瘦，他坦言自己就是吃不胖的體質，目前也有增重規劃，「現在體重是80公斤，希望能夠增加肌肉量，目標體重是87、88公斤左右。」小馬也將跟著多位HBL學長腳步赴美挑戰，不過還沒確定落腳哪所學校，也期許未來能獲NCAA一級球隊青睞提供獎學金。

(中時電子報)