馬修連恩與兒子Ethan。(獨一無二娛樂提供)

馬修連恩日前回台參加「2019客家桐花祭」記者會，他透露日前剛從從加拿大育空回到台北，就立即感受到生活步調的忙碌，除了新專輯的籌備工作外，4月10日也將與長榮交響樂團合作，擔任春之頌音樂會演出嘉賓之一。他目前就讀國小二年的兒子Ethan已長到145公分，混血外型帥氣討喜，讓身為老爸的馬修有些吃味笑說：「他比我更有人氣，更像明星。」

馬修連恩並在記者會獻唱〈Share the Love〉，同時宣布將與林曉培、官靈芝、黃子軒與山平快、米莎等歌手一同參與20日下午5點半於苗栗臺灣客家文化館戶外廣場的「聽見桐花音樂會」，當天他將會與黃子軒、官靈芝有合作演出。

他也表示，忙著賺錢固然開心，但生活品質還是要顧及到，鼓勵民眾假日安排微旅行，帶著家人、朋友去踏青賞桐花，造訪浪漫客庄，品場客家美食，放鬆心情才能儲存能量應付工作而來的壓力。

(中時 )