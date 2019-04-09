心臟外科醫師林義鈜9日表示，若不在立委不分區安全名單內，將直接參選。（圖／林義鈜提供）

國民黨台中市黨部第10屆立委第2梯次領表登記，9日計有市議員楊正中之子楊大鋐1人完成領表；而與台北市長柯文哲曾是台大同事的心臟外科醫師林義鈜表示，不參加初選，若不在不分區安全名單內，將直接參選，國民黨台中市黨部主委顏文正說，立委不分區名單權限在中央，盼以團結為重，打贏立委這場選戰。

市黨部辦理第4、第6選區領表登記，今日計有楊大鋐1人完成第4選區（西屯、南屯區）領表，楊大鋐多年來協助父親楊正中為民服務，深入基層耕耘，擁有國外留學經驗，首度參加立委初選，年輕形象，具國際觀又接地氣，頗受矚目。

表態要參選第4選區的林義紘強調，市黨部派人送來初選公報，希望他登記參與，但他表明不參加初選，若不在不分區安全名單內，直接參選，沒有其他選擇。

第4選區目前有現任市議員黃馨慧、初試啼聲的楊大鋐完成領表，林義鈜指出，國民黨應將他列在不分區安全名單，因為台中市立委至今無醫界代表，他是最佳人選。

林義鈜認為，若黃馨慧與楊大鋐都參選，將出現「黨內互打」，對國民黨不是好現象，很多支持者鼓勵他出來擔任立委，競選看板將於25日前後掛出，他在西屯區的患者及家屬最少有2000多名支持者，有信心可以打敗現任民進黨立委張廖萬堅。

顏文正強調，立委不分區名單權限在中央黨部，地方無法決定，尊重林義紘立場，盼參選人以團結為重，一起揮出台中市立委選戰全壘打。

(中時 )