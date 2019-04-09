馬蓉透露離婚案去年底經調解結案。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

大陸男星王寶強2016年8月突然宣布將與妻子馬蓉離婚，並稱主因是馬蓉和他經紀人宋喆有「婚外不正當兩性關係」，不久兩方開始「鬥法」爭產、爭孩子扶養權，今(9日)傍晚，馬蓉在微博證實兩人離婚案已結案，至於眾人所關心的財產分割，她透露是按照彼此意願簽下了協議，「並不存在財產傾斜這一說法」，疑暗示兩人應是平分了財產。

王寶強2009年和馬蓉結婚，育有一子一女，4年前兩人鬧出離婚風波，成為大陸演藝圈熱門話題，期間傳出馬蓉和其母親因涉嫌私刻公章罪而被限制出境，宋喆更因職務侵占被判6年有期徒刑。去年2月北京朝陽法院一審宣判王寶強、馬蓉離婚成立，兒子交由王寶強扶養，女兒則交給馬蓉，至於馬蓉告王寶強名譽侵權案則被駁回，馬蓉為此二度上訴，但都被駁回，維持原判。

去年6月馬蓉接受陸媒專訪，秀出遭王寶強家暴傷勢照片，反駁是男方動手在先，更逆轉表示自己跟宋喆根本不熟，兩人只在工作上來往過，並爆料王寶強先前拍《大鬧天竺》時被她發現偷吃，和一名劉姓女子過從甚密，馬蓉當時提出離婚，但王寶強希望馬蓉給他機會，未料之後從助理口中得知王寶強和小三藕斷絲連，一同過七夕，令她徹底心死。

去年底馬蓉帶著剪刀衝進王寶強家中，引發濺血意外，雙方各說各話，都稱是對方先施暴，連警察出現都攔不住戰火。今晚間馬蓉證實去年12月24日和王寶強離婚案已經調解結案，不僅分好家產，就連訴訟費用都分清楚了，「我承擔一半，我一共轉給他231690元（人民幣）」，約106萬台幣，有網友問她：「請問網上說你手機被搶，拿回來了嗎？」她回：「裡面有重要證據，必須拿回來」，表示兩人已經分得乾乾淨淨。

(中時電子報)