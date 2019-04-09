美國高等教育日前爆發重大詐欺和賄賂案，不少政商名流和好萊塢名人用盡非法手段，只為讓小孩進入一流大學名校，共33位家長遭起訴，根據《時代》雜誌，美國聯邦檢察官辦公室於當地時間8日宣布，包含《慾望師奶》演員費莉希蒂霍夫曼（Felicity Huffman）和其他12人已認罪，明示會從輕處刑，刑期約落在4到10個月之間，不過費莉希蒂當然希望能夠免於服刑，檢察官有望為她爭取到12個月的緩刑時間。

費莉希蒂被控以美金1萬5000元（46萬新台幣）讓入學諮商人員為女兒的大學考試成績加分，上月12日被捕，訴狀中寫明她向女兒考試場所的負責人威廉辛格爾（William Singer）行賄，讓威廉請監考官們配合加分，威廉同樣已認罪，她則於上週三現身波士頓的法庭中受審，但她似乎為挽回名譽並儘早結束這場官司，選擇認罪並在陳述狀表達充分的悔意。

根據《綜藝》報導，費莉希蒂霍夫曼表示：「我完全承認我的罪狀，並對我做過的事情感到深刻的後悔和羞恥，我將對我的行為負全責，並且接受因此衍伸的後果。」她強調大女兒並不清楚自己的分數經過調整：「我對女兒、家庭、朋友和同事以及教育圈所造成的傷害感到羞愧，我對他們感到抱歉，並對那些每日認真唸書考進大學的學生，以及誠實扶持孩子並努力犧牲自已的家長道歉。」

其實費莉希蒂的演員丈夫威廉梅西（William H. Macy）也被指出同意費莉希蒂的計畫，更以夫妻名義捐款46萬新台幣給收賄者的慈善機構，甚至討論要以同樣方式安排小女兒的考試，但最終並未被起訴。

(中時 )