兩毒犯缺錢用 偷香油錢被民眾逮正著 20:452019/04/09 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兩男涉嫌偷香油錢，當場被壓制在地。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中無業的黃、張姓兩毒犯，因缺錢花用，大白天涉偷竊沙鹿區福德祠香油錢，由黃在外把風，張入內以自製釣魚線行竊，附近居民發現大喊「抓賊」，眾人齊力將兩人壓制在地，並通報警方將逮捕，並查扣得手的3000多元，訊後依竊盜罪嫌送辦。 (中時 ) #香油錢 #毒犯 #報警 #警方 #眾人 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》中和找車位遭連開8槍 警方3小時內逮捕2嫌 03:152019/04/05 社會 黃鐙輝認喜翔當老爸 掉小孩險報警 15:092019/04/06 社會 超跑、重機耍帥 警方頻開罰 04:102019/04/07 社會 毒品通緝犯為脫身 喊娘來救 07:122019/04/08 社會 嗆聲風波 連千毅主動出面向警方說明 14:232019/04/08 社會 屁屁夾緊藏毒品 警方機警識破 17:382019/04/08 社會 護士送便當關懷 遭老人擊殺險送命 18:112019/04/08 社會 象山搶案 警方移送嫌疑犯北檢訊問 19:272019/04/09 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。