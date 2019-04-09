台中無業的黃、張姓兩毒犯，因缺錢花用，大白天涉偷竊沙鹿區福德祠香油錢，由黃在外把風，張入內以自製釣魚線行竊，附近居民發現大喊「抓賊」，眾人齊力將兩人壓制在地，並通報警方將逮捕，並查扣得手的3000多元，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時 )