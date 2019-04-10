一般說到強姦，多半是男性對女性施暴，女性對男性施暴也有，但是較少發生。不過有網友在PTT發文，指曾與中華民國建交16天的巴布亞紐幾內亞，存在一個「逆輪姦之島」，豐年祭期間，島上女人會獵捕外族男性來輪姦，直到男性精盡人亡，甚至曾有外國遊客也慘遭毒手。

有網友在PTT八卦版發表《真逆輪姦之島-Trobriand Island》一文，表示位於太平洋上的島國巴布亞紐幾內亞（簡稱巴紐），其中特羅布里恩群島（Trobriand Island）屬於原住民母系社會，該島主食甘藷豐年祭(約為7~8月)期間，在祭典狂歡時，男女全裸手牽手圍成一圈跳舞，隨著圈圈不斷變小，看上眼的同族成對男女自然而然地發生性關係。

此外，豐年祭期間時，女生會成群埋伏在草叢中對外族的男性進行獵捕逆姦，被抓到的落單外族男生，會被拖到草叢中施以言語的污辱下，以手口不斷刺激其性器官，再進一步直接硬上到男生射精後，並重複上述動作，不停的輪姦，直到男生精盡人亡倒地。甚至曾有德國跟澳洲旅客都曾慘遭毒手過。

該網友並表示，慘遭逆姦的外族男生，通常都會是瀕死的重傷狀態，救回去後則會成為該部族的恥辱。因此，在該族豐年祭期間。外族的男生通常會結伴或是繞道。當地導遊也會建議在祭典時期，外國男性不要一個人島上亂走。

此文一出驚呆眾多網友，紛紛留言表示「這有點可怕」、「好好的幹不行嗎 為什麼要把人家幹到死掉」、「超可怕的好嗎」、「陽痿男反而是最強戰士？」。不過也有網友冷靜表示：「假新聞」。

(中時電子報)