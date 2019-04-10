美國媒體《fadeway world》針對NBA本賽季30支參賽隊伍評選出十大球星，以往總是名列前茅的湖人詹姆斯竟然滑落到第八，連續兩季奪得總冠軍賽MVP的勇士杜蘭特也僅名列第六，前三巨星分別是火箭哈登、公鹿阿提托康波以及勇士史提芬柯瑞，雷霆保羅喬治和金塊約基奇分居第四、第五。

《fadeway world》認為哈登打出了個人生涯最佳賽季，尤其是在保羅因傷缺陣的時間不斷帶領火箭打出好成績，尤其是還寫下連續得分破30分的場次紀錄，他有獨特的攻擊方式，讓防守者傷透腦筋。

本季十大球星，公鹿阿提托康波僅次於火箭哈登，排名第二。(公鹿官推／資料照)

這是阿提托康波最特別的賽季，他率領公鹿奪得全聯盟最佳戰績，而且在爭奪例行賽MVP獎項方面有著場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻的數據，成為聯盟當中最難被防守的球員，同時也將是公鹿征戰季後賽的最厲害武器。

本季十大球星排名第三的柯瑞，證明了自己才是勇士一哥。(美聯社資料照)

柯瑞是全聯盟攻擊得分效率最佳的球員之一，受傷期間雖然還有四位名將坐鎮，但勇士的戰績卻低於五成，等到他回歸後勇士也強勢爬升，他場均得分聯盟前三，證明了勇士還是以他為主，準備帶領球隊邁向三連霸。

保羅喬治打出了生涯最佳球季，雖然所屬球隊雷霆近來起伏不定，但保羅喬治不僅能防守敵軍最好的球員，還能負擔起球隊的大部分攻擊火力，去年雷霆在季後賽表現欠佳，今年可望在保羅喬治的領軍下有著好表現。

約基奇是一位擁有超高籃球智商的球員，在進攻與助攻方面也絕佳表現，帶領金塊打出了令人驚豔的球季，同時也將是勇士想要衛冕霸業的攔路虎。

排名第六至第十的分別是杜蘭特、暴龍里歐納德、詹姆斯、拓荒者利拉德以及七六人恩比德。即便不斷傳聞杜蘭特有可能在球季結束後離開勇士改披尼克戰袍，但他仍有出色的表現。里歐納德再次證明自己是聯盟頂尖好手，所屬球隊暴龍也在東區展現出高度競爭力。雖然湖人沒能闖進季後賽，不過詹姆斯依舊有著27.8分、8籃板的數據，可惜季後賽看不到他的身影了。

拓荒者在利拉德的領軍下再次拿到50勝以上的戰績，加上麥科倫與紐基奇等好手助陣，成為西區季後賽強而有力的競爭者。恩比德是聯盟最有主宰能力的中鋒球員，場均27.6分、13.7籃板，在總教練布瑞特布朗的指導下成為耀眼的巨星，同時七六人也有足夠的實力角逐東區冠軍。

這次評選出來的十大球星令外界質疑連續三季場均有大三元絕佳表現的雷霆韋斯布魯克為何沒能入榜，反而是沒有闖進季後賽的詹姆斯擠進第八名。

(中時電子報)