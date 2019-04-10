哈利王子與梅根即將在4月喜迎他們第一個寶寶，不過寶寶還沒出生，媒體已經在關注繳稅問題，尤其梅根是美國人，孩子出生後也將擁有美國公民身分，屆時依照美國稅制，這位即將落地的皇家寶寶至18歲成年前都得向美國政府揭露財產，對英國皇室而言恐怕是大麻煩。

哈利王子與梅根即將迎接第一個寶寶，不過外界已在關注寶寶出生後將面臨的美國稅務問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅根即將產下英國皇室第7順位繼承人，由於母親是美國人，皇家寶寶出生後將同時擁有英國、美國雙重國籍，當然也必須符合兩國稅法規定。不過根據美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）規定，不論身在何處，只要具備美國公民身分，都必須納稅，也就是說，美國政府屆時將有權力一窺哈利、梅根、寶寶一家三口的皇家資產。

而從梅根的案例來看，根據IRS規定，不論她是否真正持有，她都必須申報任何外國帳戶、價值超過20萬美元資產、以及所有價值超過15,797美元的禮物。依此邏輯推算，梅根必須揭露婚禮上女王伊麗莎白二世贈與的婚戒、黛安娜王妃留下的訂婚戒、世界各國皇室及A咖名流好友贈與的婚禮禮物等價值，還包括結婚以來所收到的最大禮物－甫裝修完畢的新居浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

不僅如此，一旦梅根出脫其中幾樣，增值的部分就必須扣稅，以她現在的名氣來看，增值的幅度恐怕不小。

當然，梅根也可選擇在取得英國國籍後放棄美國國籍來避稅，不過對於即將出生的寶寶來說將無濟於事，因為幼童必須年滿18歲後才有權決定是否放棄美國籍，這當中這位皇室新成員都必須向美國申報財產，其中也包括價值超過2,100美元的餽贈。

稅務顧問機構「美國報稅」（American Tax Returns）創辦人特瑞特爾（David Treitel）表示，可以預期，哈利與梅根的孩子出生後就要面臨申報及繳稅命運，因為他／她極有可能一出生就繼承龐大的信託基金。

(中時電子報)