行政院前院長賴清德在蔡英文總統3月下旬「海洋民主之旅」出訪前夕，無預警宣布投入民進黨內的總統初選，令黨內錯愕，後來更選在蔡英文總統訪國後隔天舉行新書發表會，也淡化了蔡英文的出訪聲量。

據了解，賴清德的出書計畫，在民進黨去年大選慘敗下暫緩。直到農曆年前，賴才又重新啟動出書計畫。與此同時，蔡英文總統思考的則是拚外交。

農曆年後，華府圈盛傳美國總統川普可能最快於3月中下旬，再度與中國國家主席習近平會面，以終結美中貿易戰。據了解，為因應此一情勢對美中台關係可能造成的變化，蔡英文總統與國安團隊初步規畫在3月底4月初出訪太平洋友邦。後來，川習會最終在美中兩國磋商中始終搞不定，早已接洽友邦國家箭在弦上的府方高層，在考量美方及友邦國均已安排下，仍維持出訪的計畫。

外界或許認為元首出訪只是深化與友邦關係，及強化台美雙邊關係。然而，在美方提出印太戰略之後，太平洋島國對我國的戰略角色及意義，早已不同過去；而以往作為我國元首出訪的過境點夏威夷，不再只是一個不得不的選擇，而賦予更多實質的戰略性質。在前年蔡英文總統首度出訪太平洋4個友邦時，就曾提到，台美雙方藉由夏威夷這個據點，推展合作，同時納入新南向的概念，賦予新南向政策更寬廣的定義。

更重要的是，在印太戰略的海巡合作上，我國將和美國及太平洋上的國家，共同交換海上的安全訊息，有共同的作業準則、執法邏輯也一致，遇有緊急狀況就可相互馳援和合作。

事實上，早在前年起，我方軍醫系統已於吉里巴斯與美國共同進行演習，去年8月也曾參與美軍「太平洋夥伴（Pacific Partnership）」計畫中的海軍演習，也因此，當蔡英文總統在出訪期間提到，「台灣不只兩岸關係，是印太地區的台灣」，意在說明台灣的戰略縱深已延伸到太平洋，成為美國印太戰略布局中的一環，有別於過去太平洋島鏈中的一點的概念，或限縮在兩岸關係。

美方對於兩國的合作，尤其在準軍事以上的關係，從過去的台面下進行到如今的公開，意味著雙方走向更實質的緊密合作關係。此外，這一趟的海洋民主之旅，對蔡英文總統來說，台面上是維繫與友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島共和國的邦誼關係，出訪是必要的外交作為﹔真正的重頭戲是在夏威夷的時候，與美國華府智庫傳統基金會進行視訊會議。藉由出訪時機，與美方智庫進行對話，也是台美關係的維繫，從官方到重要智庫，到4月還有一場。

(中時電子報)