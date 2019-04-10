性感辣模辛尤里，擁有傲人F奶火辣身材，作風大膽、時常遊走情色邊緣的她，不吝在社群網站上分享美照，是深受許多男網友喜愛的網紅。近日她曬出自己搭高鐵的生活照，竟然大膽穿出中空裝，站在買票機前買票的模樣，讓不少網友看了吶喊：「太誘人了」。

辛尤里平日作風豪邁，最近推出首本寫真集厚，還在上面加工「乳頭印」，當作回饋粉絲的沙必思，讓網友紛紛嗨翻。最近更是穿著沒火辣身材還無法駕馭的「中空裝」去買高鐵票，半邊渾圓雪乳差點噴出直接見客。

辛尤里寫道：「路人問我：請問你知道尤里簽名乳拓寫真去哪買嗎？我笑笑的答：在我這喔」，搭配性感照片一出，馬上吸引許多網友暴動了，紛紛啊嘶聲不斷，「在測試用手指以外的東西買高鐵票嗎？(笑)」、「正翻了，尤尤美女好大」、「噴鼻血 硬了」、「用這形式在城市中漫步太性感了😎👍」、「穿這樣出門不怕有人犯罪？」、「這樣不會被警察抓走嗎」。

性感照馬上吸引許多網友暴動了。（圖/翻攝自辛尤里IG）

(中時電子報)