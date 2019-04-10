台北市中山警分局去年爆出重大醜聞，分局內警方集體收賄，包庇轄區內酒店，且涉案官警高達10人，台北地檢署9日再傳喚1涉案員警到場，訊後諭令50萬元交保，並限制出境、居住。

《自由》報導，該案目前仍在台北地院審理中，2017年，檢調查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介外國女子來台賣淫，並循線追查出中山區某酒店業者自2004年起固定行賄官警，總金額高達780萬元。

北檢起訴後擴大追查，再追出4名官警於2011年至2014年間，向轄區內2間酒店按月收規費4萬元，遇3節還翻倍，警方則以減少臨檢、通風報信等方式保庇業者。檢察官上月傳喚4名官警後，各諭令20萬至70萬元不等金額交保。

台北地檢署交叉比對4人供詞及其他證據後，發現中正一派出所歷任管區還另包庇牛郎店「夜王」，今再傳喚一員警到案，訊後諭令50萬元交保，並限制出境、居住。

(中時電子報)