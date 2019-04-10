高雄市長韓國瑜9日晚間啟程赴美，將在哈佛大學費正清中心發表演說，但民運人士王丹稍早在臉書發文，指他是費正清中心合作研究員，卻從來沒接到韓國瑜要去演講的通知，質疑韓自行放話，「根本就是唬爛」；對此，高市府出示費正清中心的正式邀請函，反批王丹「如同井底之蛙，自己沒看到的就以為世界不存在」。

王丹9日晚間在臉書粉絲專頁「王丹网站 Wang Dans Page」發文表示，他是母校費正清中心的現任合作研究員，只要中心有演講，他通常都會得到通知，但我從來沒有得到韓國瑜要去演講的通知。他還特地上費正清中心網站查詢，根本沒有任何韓國瑜演講的公告。

他指出，如果有正式的演講，照例應由主辦方費正清中心公布，如果沒公布，就是沒有這回事，諷刺韓國瑜「自行放話，根本就是唬爛，也是對費正清中心的不尊重，更是對學術活動的嚴謹程度的無知」。

高市新聞局長王淺秋出示費正清中心主任宋怡明（Michael Szonyi）發出的邀請函，內容提到該中心師生對韓國瑜兩岸關係、台灣政治的看法相當感興趣，邀他前往訪問，屆時將安排午餐會、參觀哈佛校園、圖書館及博物館，並與師生閉門會談，由韓國瑜先發表簡報，隨後進行互動討論。

王淺秋強調，韓市長受邀在華府的演說交流完全尊重哈佛校方安排，重點在於學術交流並幫助他們認識高雄，以不同角度了解台灣民主的價值。

她也反諷王丹，「至於其他個人沒有受邀參與活動，他應該去詢問自己的學校，而不是如同井底之蛙，只要自己沒看到的就以為世界不存在」。

(中時 )